Adana'da acı olay... Araçlarının lastiği patlayan çifte TIR çarptı!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda araçlarının lastiği patlayan çifte araçtan indikten sonra TIR çarptı. Kazanın ardından Seyfullah Bilgin hayatını kaybederken eşi Ümran Bilgin ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 07:45
Adana'da acı olay... Araçlarının lastiği patlayan çifte TIR çarptı!
Abone Ol google-news

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda gece saat 02.40 sıralarında iddiaya göre, Ceyhan’dan Adana istikametine seyir halindeki Seyfullah Bilgin idaresindeki otomobilin Sirkeli gişelerini geçtikten hemen sonra lastiği patladı.

Aracı güvenlik şeridine çekerek otomobilden inen Seyfullah Bilgin ile yanında bulunan eşi Ümran Bilgin’e aynı istikamette seyir halindeki plakası öğrenilemeyen bir TIR çarptı.

Çevredeki sürücülerin bildirmesi üzerine yaralı çift ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 61 yaşındaki Seyfullah Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşi Ümran Bilgin ise hayati tehlikesi olduğu için Adana’ya sevk edildi.

Jandarma ekipleri çifte çarpan TIR ve sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.


Player Alanı
Adana kaza otoyol

İlgili Haberler

Altın Portakal'da dayanışma kazandırdı: Sansür kaldırıldı!

Altın Portakal'da dayanışma kazandırdı: Sansür kaldırıldı!
E-5'te zincirleme kaza: İki İETT ile iki servis birbirine girdi!

E-5'te zincirleme kaza: İki İETT ile iki servis birbirine girdi!
'Kanun Hükmü' festivale geri döndü! Yönetmen Nejla Demirci,

'Kanun Hükmü' festivale geri döndü! Yönetmen Nejla Demirci, "Hep beraber kazandık" dedi

En Çok Okunan Haberler