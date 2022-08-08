Yolcu otobüsünden indi, silahlı saldırıda öldürüldü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünden inen bir kişi, arkada gelen otomobilden yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Manavgat otogar kavşağında sabah saatlerinde Nazmi Kaplan, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinden dün öğleden sonra bindiği şehirlerarası yolcu otobüsüyle Antalya’ya doğru yola çıktı.
KURTARILAMADI
Manavgat’a gelerek otogar kavşağında otobüsten inen Nazmi Kaplan, arkadan gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu yere yığıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kaplan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtan açılan ateş sırasında kurşunlardan birisi bir ikamete, bir başkası da galerinin camına isabet etti.
'ALACAK VERECEK MESELESİ' İDDİASI
Şahsı tanıdığını belirten otobüs şoförü, Kaplan’ın ailesinin Bismil’de alacak verecek meselesi yüzünden cinayet işlediğini, cinayeti karşı tarafın işlemiş olabileceğini öne sürdü.
Polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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