Halk plajında havan mermisi bulundu

Yayınlanma: 03.08.2024 - 21:15

Güncelleme: 03.08.2024 - 21:15

Arnavutköy Yeniköy Mahallesi'ndeki halk plajına giden Özkan Turan, denizde yüzerken patlamamış havan mermisi buldu.

Havan mermisi, Turan ve çevredekiler tarafından sahile çıkarıldı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, merminin çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu.

Ekipler, olay yerindeki incelemeler sırasında halk plajına girişleri kapattı. Patlayıcı madde uzmanları tarafından yapılan ilk incelemelerde, havan mermisinin 107 milimetre çapında olduğu belirlendi.

Uzun süre suda kaldığı için aşınan havan mermisinin menşei henüz belirlenemezken, mermi olay yerindeki incelemenin ardından ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

"KIYIYA TAŞIDIM"

Denizde patlayıcı maddeyi bulan ve kıyıya çıkartan Özkan Turan, "Burada yüzerken kızımla beraber ortalama 2-3 metre derinliğinde havan mermisi bulduk. Sudan çıkartıp kıyıya taşıdım, vatandaşlar zarar görmesin diye. Sonra jandarmaları görünce hemen haber verdim, geldiler. Sonra bomba imha ekipleri geldi. onlar da aldılar şimdi patlayıcı maddeyi giriyorlar" dedi.