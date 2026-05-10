Halk TV'de yaprak dökümü sürüyor: Buket Güler de kanalla yollarını ayırdı

Halk TV'de Seda Selek ve Sorel Dağıstanlı’nın ardından Buket Güler de kanaldan ayrıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medyadan paylaşımla kanaldan ayrıldığını açıklayan Güler, şunları kaydetti:

"Yaşananların ardından benim de sizlerle paylaşmak istediklerim var. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, Halk TV ile yollarımı ayırma kararımı bugün yöneticilerime ilettim. Yıllarca editöryal bağımsızlığımıza gölge düşürmeden çalışmamızı sağlayan yöneticilerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim. Yaşasın hakikat, yaşasın gazetecilik!"

NE OLMUŞTU?

Seda Selek, 30 Nisan'da Halk TV'den ayrıldığını açıklamıştı. Yıllardır sunduğu 'Neden-Sonuç' programı yayınının sonunda kanaldan ayrılma kararını duyuran Selek, "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" demişti.

Ardından 8 Mayıs'ta ise Sorel Dağıstanlı, kanaldan ayrıldığını, "5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı" ifadeleriyle duyurmuştu.