Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kanaldan ayrıldığını duyurdu
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, iki buçuk yıldır görev yaptığı kanaldan ayrıldı.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ayrılığını Twitter hesabından duyurdu.
Toktaş, ayrılık mesajında "Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu..." dedi.
CNNTürk'te haber müdürlüğü, HaberTürk'te genel yayın yönetmenliği, Haber Global'de kurucu genel yayın yönetmenliği yapan Suat Toktaş, ayrılığının nedeniyle ilgili izahatte bulunmadı.
Suat Toktaş'ın ayrılığının, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun "Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek" sözleriyle duyurduğu, Fox TV'nin 9 yıl boyunca sabah kuşağını yapan İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye gelişinden sonra olması dikkati çekti.
Suat Toktaş, ayrılık mesajında Halk TV izleyicilerine de teşekkür ederek "Meslek hayatımda gördüğüm en zinde, en sahiplenen, en denetleyen bir izleyici kitlesine hitap etmek hem zorlayıcı, hem öğreticiydi" ifadelerini kullandı.
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