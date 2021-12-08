Halk TV muhabiri Hazar Dost gözaltına alındı

halktv.com.tr muhabiri Hazar Dost, Antalya'da gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2021 Çarşamba, 10:22
Halk TV muhabiri Hazar Dost gözaltına alındı
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Halk TV muhabiri Hazar Dost, Antalya'daki yurtta kafası kesilerek katledilen öğrenci haberinin takibi için gittiği Antalya'da gözaltına alındı. 

Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Dost'un havaalanında bekletildiği ifade edildi.

YAYIN YASAĞI GELMİŞTİ

Antalya'da tarikat yurdunda çalışan aşçı İhsan Güney, yurtta kalan üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u satırla katledip "Deccal'i vurdum" diye bağırmıştı.

Olaya tepkiler sürerken üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un tarikat yurdunda vahşice öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.


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