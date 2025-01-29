Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:32

Güncelleme: 29.01.2025 - 09:32

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın, üç gazetecinin gözaltına alındığı saatlerde canlı yayında yaptığı yoruma Şule Aydın, Halk TV'deki yayında yanıt verdi. Peki, Şule Aydın kimdir? Gazeteci Şule Aydın kaç yaşında, nereli?

ŞULE AYDIN KİMDİR?

Şule Aydın, televizyon programlarında moderatörlük yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Şule Aydın, Halk TV ekranlarında "Şule Aydın ile Kayda Geçsin" Programını sunuyor. Salı 20:00'da Halk TV'de Canlı yayınlanıyor.

ŞULE AYDIN'DAN FATİH PORTAKAL'A SERT TEPKİ

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ın, üç gazetecinin gözaltına alındığı saatlerde canlı yayında yaptığı yorum tepki çekti. Halk TV’de yayın yapan Şule Aydın, söz konusu yoruma sert tepki gösterdi.

“NE ZAMANDAN BERİ GAZETECİLER GÖZALTINA ALINIRKEN BÖYLE KONUŞULUYOR?”

Fatih Portakal'ın yorumuna, Barış Pehlivan'ın program arkadaşı Şule Aydın da sert çıktı. Aydın şunları söyledi:

“Bir şeyi söylemenin adabı vardır, neyi ne zaman söylediğiniz önemlidir. Ne zamandan beri gazeteciler gözaltına alınırken böyle konuşuluyor? Tarihe dönüp bakalım gazeteciler gözaltına alınırken kimler böyle konuşmuş? Fatih Portakal ekrandan uzun uzun gazetecilik dersi verdi. Fatih Portakal siz ilk iktidar sopasıyla karşı karşıya geldiğinizde biz o zaman da yanınızdaydık. İlk sopada ekrandan çekildiniz, şimdi gözaltına alındığında gazeteciliğini tartışmaya açtığınız Barış Pehlivan o zaman da gazetecilik yapıyordu ve yaptığı gazetecilik nedeniyle hapse giriyordu. Bize gazetecilik etiğini anlatırken önce kendi yaptığınız gazeteciliğe bakın. Ama o noktada değilsiniz. Bir gazeteciye gözaltına alındığı gün bunları söyleyemezsiniz. Her şeyin bir adabı var.”