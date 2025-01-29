Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:18

Güncelleme: 29.01.2025 - 09:18

Görevden alınan Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, Siirt Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. Peki, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş kimdir? Sofya Alağaş hangi partiden?

SOFYA ALAGAŞ KİMDİR?

Sofya Alagaş, 1990 yılında Siirt'in Pervari ilçesinin Erkent köyünde dünyaya geldi. 1993 yılında ailesiyle Adana'ya yerleşen Alagaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Adana'da tamamladı. 2008 yılında muhabir olarak göreve başladı. Alağaş, 17 yıl boyunca gazetecilik mesleğini sürdürdü.

Bir süre muhabirlik yapan Alagaş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı. DEM Parti'den aday olan Sofya Alağaş, yüzde 49,64'le seçimleri kazanmıştı.

Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Sofya Alağaş, bir yıl hapis yattıktan sonra görülen ilk duruşmada tahliye edilmiş ve dosyası, diğer gazetecilerin davasından ayrılmıştı.

SİİRT BELEDİYESİ KAYYUM ATANDI

Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş, gazetecilik yaptığı dönemdeki bir haber nedeniyle “terör örgütü üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara şerh koyan bir hakim, Alağaş’ın terör örgütü üyeliğiyle cezalandırılması için yeterli delil bulunmadığını savundu.

31 Mart seçimlerinden bugüne halkın oylarıyla seçilen Hakkari, Mardin, Batman, Tunceli, Halfeti, Akdeniz, Bahçesaray ve en son Siirt olmak üzere 8 belediyeye kayyum atandı.