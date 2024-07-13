Halk TV'de sürpriz ayrılık: Ünlü sunucu Seda Selek veda etti

Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:04

Güncelleme: 13.07.2024 - 09:05

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun, ana haber sunuculuğu için Sözcü TV'de program yapan Ece Üner'le anlaştığının ortaya çıkmasının ardından, kanalda sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Halk TV Ana Haber'in sunuculuğunu üstlenen Seda Selek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 yıldır görev yaptığı kanala veda ettiğini duyurarak, son yayınına çıktı.

Seda Selek, sosyal medya paylaşımında, "Bugün son yayınım" ifadelerini kullandı.

Selek, yayından sonra yaptığı paylaşımda ise "Halk TV'ye bugün veda ettim. Her zaman yanımda olan, desteğini, sevgisini gösteren, her daim dayanışma ruhuyla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, Suat Toktaş ve Cafer Mahiroğlu’na teşekkürlerimle. Çok güzel bir üç yıldı" ifadelerini kullandı.

Halk Tv'ye bugün veda ettim.

Her zaman yanımda olan, desteğini, sevgisini gösteren,her daim dayanışma ruhuyla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, @SuatToktas ve @cafermahiroglu na teşekkürlerimle.

Çok güzel bir üç yıldı???? https://t.co/5Ensihufjr — Seda Selek (@SedaSelek1) July 12, 2024

SEDA SELEK KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da doğan Seda Selek, Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Kuşdili Eğitim Merkezi'nde altı ay süresince, TRT spikerleri, tiyatrocu ve seslendirme sanatçılarından diksiyon ve spikerlik eğitimi aldı.

Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak medya sektörüne adım atmıştır. Ardından 24 TV'de Kadınlar Meclisi adlı programda sunuculuk yapan Seda Selek, aynı kanalda Günün Manşeti adlı programı da sundu.

TGRT Haber, TV8, Haber Global gibi kanallarda sunuculuk ve moderatörlük yapan Selek, son olarak Halk TV'de görev almaya başlamıştı.