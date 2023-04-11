Halk TV'den 'İsmail Saymaz' açıklaması: 'Hiç etik bulmadık'

Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:02

Güncelleme: 11.04.2023 - 10:03

Gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşık 20 aydır çalıştığı Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsmail Saymaz, "Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) April 10, 2023

SÖZCÜ İLE ANLAŞTI

Saymaz'ın Sözcü grubuyla anlaştığı, hem Sözcü TV'de program yapacağı hem de gazetede yazacağı öğrenildi. Saymaz'ın Halk TV'den ani bir kararla ayrılması sosyal medyada da çok konuşuldu.

HALK TV'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak Halk TV, Saymaz’ın Sözcü’ye geçmesine ilişkin açıklama yaptı.

Saymaz'ın sözleşmesinin bitimine 4 ay olmasına karşın kurum ile bağlantısını “ısrarla” bitirmek istediği belirtilen açıklamada, “Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz” denildi.

"HİÇ ETİK BULMADIK"

Halk TV internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

“Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz, sözleşmesinin bitimine 4 ay olmasına karşın kurumumuzla olan bağını kopararak bir başka yayın kuruluşuna geçmeyi tercih etti. Halk TV ailesi olarak İsmail Saymaz'a yeni kurumunda başarılar dilerken yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için bu açıklamayı yapmayı bir zorunluluk olarak görüyoruz:

Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz, ağustos ayına kadar geçerli sözleşmemiz olmasına rağmen bir başka grupla anlaştığını belirterek, dün itibarıyla Halk TV ailesinden ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir.

Kendisine sözleşmemizi hatırlatıp ağustos ayında ayrılabileceğini söyledik. Bunu kabul etmeyince seçim sonrasında ayrılmasını talep ettik. Fakat Saymaz, bu önerilerimizi de kabul etmedi ve bir süredir görüşme halinde olduğu kuruma gitmek için Halk TV'den ayrılmakta ısrar etti. Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz. Halk TV yoluna kararlılıkla devam edecektir. Saymaz’ın da yolu açık olsun.”