Halk TV'ye RTÜK sansürü: 'Sözüm Var' bir süre yayın yapamayacak
RTÜK tarafından verilen ceza üzerine, Halk TV’de yayınlanan “Sözüm Var” adlı program yayın yapamayacak. Yayının sunucusu Şirin Payzin ve yorumcusu Barış Terkoğlu cezaya tepki gösterdi.
Halk TV’de yayınlanan “Sözüm Var” adlı program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen ceza nedeniyle yayın yapamayacak. RTÜK, "Sözüm Var"a 5 program yayın cezası vermişti.
Sözüm Var programının sunucusu Şirin Payzin, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, bu akşam ekran karşısında olamayacaklarını duyurdu. Payzin, “Bu akşam Sözüm Var her pazartesi akşamı olduğu gibi ekranlarınızda YOK. Yayın yapamıyoruz. RTÜK susturdu. Sansür yasası hayatımızda ne değiştirir diyorsanız işte buyrun en kısa cevabı” dedi.
Bu akşam Sözüm Var her Pazartesi akşamı olduğu gibi ekranlarınızda YOK. Yayın YAPAMIYORUZ. RTÜK susturdu. Sansür yasası hayatımızda ne değiştirir diyorsanız işte buyrun en kısa cevabı .— Sirin Payzin (@siring) October 10, 2022
Programın yorumcularından gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da gelen engellemeye tepki gösterdi.
Terkoğlu, “Bu akşam Sözüm Var programı RTÜK eliyle engellendi. Gerekçeler bahane... Yöneticiler, denetleme yerine susturma sopası olmayı seçiyor. Anayasal hakkımız baskıyla elimizden alınıyor. Sansürün, zorbalığın, despotluğun ancak bugünü olur. Tarih bize yarınının olamayacağını söylüyor” diye belirtti.
Bu akşam Sözüm Var programı RTÜK eliyle engellendi.— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) October 10, 2022
Gerekçeler bahane...
Yöneticiler, denetleme yerine susturma sopası olmayı seçiyor.
Anayasal hakkımız baskıyla elimizden alınıyor.
Sansürün, zorbalığın, despotluğun ancak bugünü olur.
Tarih bize yarınının olamayacağını söylüyor. https://t.co/CTiXTBDfUD
Video Haberler
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- Kiev'de hava sirenleri yeniden çaldı
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- Yerlikaya 'doğalgaz' dedi, kaçak imalathane çıktı
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- Hem yazara hem okura saygısızlık!