Halk TV'ye RTÜK sansürü: 'Sözüm Var' bir süre yayın yapamayacak

10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:35

Halk TV’de yayınlanan “Sözüm Var” adlı program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen ceza nedeniyle yayın yapamayacak. RTÜK, "Sözüm Var"a 5 program yayın cezası vermişti.

Sözüm Var programının sunucusu Şirin Payzin, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, bu akşam ekran karşısında olamayacaklarını duyurdu. Payzin, “Bu akşam Sözüm Var her pazartesi akşamı olduğu gibi ekranlarınızda YOK. Yayın yapamıyoruz. RTÜK susturdu. Sansür yasası hayatımızda ne değiştirir diyorsanız işte buyrun en kısa cevabı” dedi.

Bu akşam Sözüm Var her Pazartesi akşamı olduğu gibi ekranlarınızda YOK. Yayın YAPAMIYORUZ. RTÜK susturdu. Sansür yasası hayatımızda ne değiştirir diyorsanız işte buyrun en kısa cevabı . — Sirin Payzin (@siring) October 10, 2022

Programın yorumcularından gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da gelen engellemeye tepki gösterdi.

Terkoğlu, “Bu akşam Sözüm Var programı RTÜK eliyle engellendi. Gerekçeler bahane... Yöneticiler, denetleme yerine susturma sopası olmayı seçiyor. Anayasal hakkımız baskıyla elimizden alınıyor. Sansürün, zorbalığın, despotluğun ancak bugünü olur. Tarih bize yarınının olamayacağını söylüyor” diye belirtti.