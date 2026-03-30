Halka bir numaralı gündem soruldu: Türkiye'nin en önemli sorunu sizce ne?

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 9-16 Mart 2026 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem Mart 2026" araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

2.000 kişiyle yapılan ankete göre, yurttaşın en büyük sorunu açık ara farkla ekonomi ve hayat pahalılığı olmaya devam ediyor.

TÜM SORUNLARI GERİDE BIRAKTI

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 58,2'si Türkiye'nin en önemli sorunu olarak "Ekonomi ve Hayat Pahalılığı" cevabını verdi.

Bu oran, ekonominin toplumsal gündemdeki baskınlığını koruduğunu gösterirken, ikinci sıradaki sorunla arasındaki büyük uçurum dikkatlerden kaçmadı.

Yurttaşın öncelik sıralamasında ekonomiyi takip eden diğer başlıklar ise şöyle şekillendi:

Adalet ve Hukuk Sistemi: Yüzde 8,5

İşsizlik ve İstihdam: Yüzde 6,0

Güvenlik ve Asayiş: Yüzde 4,8

Eğitim: Yüzde 3,2

TOPLUMSAL MESELELERDE BEKLENTİ DÜŞÜK

Listenin alt sıralarında yer alan konular ise Türkiye’nin geleneksel tartışma başlıklarının mevcut durumda ekonomi kadar önemsenmediğini ortaya koyuyor. Diğer yandan yüzde 6'lık 'işsizlik ve istihdam' yanıtı da ekonomi ile ilişkili olarak ele alındığında pastanın daha da büyük olduğu görülüyor.

Terör sorunu yüzde 2,7, asgari ücret ve emekli maaşları yüzde 2,5, ahlaki değer kaybı ise yüzde 2,4 oranında kaldı.

Dikkat çeken bir diğer veri ise, deprem kuşağındaki Türkiye’de "Kentsel Dönüşüm ve Deprem" sorununun sadece yüzde 1,0 oranında karşılık bulması oldu.

NUTS-2 sistemine göre 26 ilde gerçekleştirilen çalışma, bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle yapıldı. Araştırma, yüzde 95 güven sınırında ve +/- 2,5 hata payı ile 18 yaş ve üzeri toplam 2.000 kişilik bir örneklem grubunu kapsıyor.