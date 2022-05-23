Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri başladı
Halkalı ile Bahçeşehir arasında 13,5 kilometre uzunluğundaki güzergahta banliyö seferleri başladı.
Kapıkule-Halkalı hattı üzerinden sağlanan demir yolu bağlantısıyla Bahçeşehir ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı arasındaki seferlerin ilki karşılıklı olarak bugün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi.
İlk seferde yolculuk yapan vatandaşlar, söz konusu hatta hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunan banliyö seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE KARŞILIKLI İKİŞER SEFER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri karşılıklı olarak sabah ve akşam saatlerinde ikişer kez gerçekleştirilecek.
Sabah Halkalı'dan saat 06.30, Bahçeşehir'den ise 07.00'de başlayacak seferler, akşam Halkalı'dan saat 18.30'da, Bahçeşehir'den ise 19.00'da yapılacak.
Banliyö seferleri, 13,5 kilometrelik Halkalı-Bahçeşehir hattında 22 dakika sürecek.
5 vagonlu ve 1.637 yolcu kapasiteli Marmaray tren setleriyle gerçekleştirilecek banliyö işletmeciliğinde İstanbulkart da geçerli olacak.
Video Haberler
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
- Pencereye çağırıp, tabancayla yaraladılar
- Faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan araç halı sahaya uç
- Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
- TEM’de zincirleme kaza: 4 yaralı
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
- İzmir'de orman yangını
- Elif hemşirenin acı sonu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çoğu miting olduğunu bilmiyordu'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- 'Bu adamı kim terfi ettirdi?'
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- Otomobil fiyatlarına dev zam!
- Türkiye’de maymun çiçeği görüldü mü?
- Skandal 'Erdoğan' paylaşımı
- Bakanlıkta skandal üstüne skandal
- 'Bakan Nebati eli boş döndü'
- Saray'ın Demirtaş planı