Halkalı-Kapıkule Projesi uzadı: Hızlı trende 5 yıllık rötar

Yayınlanma: 20.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2024 - 04:00

İktidarın Türkiye’yi hızlı trenle Avrupa’ya bağlayacağı vaadiyle başlatılan Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin temeli Eylül 2019’da atıldı.

Avrupa Birliği (AB) finansmanı da kullanılan projeyi Nisan 2020’de yerinde ziyaret eden dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,“kısa sürede projede ilerleme sağladıklarını ve hattın 2023’te hizmete gireceğini” öne sürdü. 2023’ün bitmesine karşın hızlı tren hâlâ faaliyete geçmedi.17 Ocak 2024’te incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Abdulkadir Uraloğlu, projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmının 2025’te, tamamının ise 2028’te faaliyete geçmiş olacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı’nın yayımladığı yatırım programı ise bakanları yalanladı.

“2023 Yılı Yatırım Programı”nda, projenin 2025 itibarıyla tamamlanacağı belirtiliyordu. Ancak 15 Ocak’ta yayımlanan “2024 Yılı Yatırım Programı”nda projenin, tüm kısımlarıyla birlikte 2027’detamamlanacağı öngörüldü. Başka bir ifadeyle ne bakanların ne de yatırım programlarının öngördüğü tarihler birbirini tuttu.

İki bakan arasındaki tarih sapması ise beş yılı buldu. Tutar da katlanıyor Projenin maliyeti ise yıl geçtikçe katlanıyor. 2019’a ilişkin yatırım programında projenin toplam maliyeti 7.4 milyar lira olarak öngörüldü. Ancak bu tutar 2020’de 8 milyar liraya, 2023’te ise 17.9 milyar liraya yükseldi. 2024 itibarıyla projenin toplam tutarı,

2023’e göre yüzde 100 atarak 35.9milyar liraya çıktı.

TUTAR DA KATLANIYOR

Projenin maliyeti ise yıl geçtikçe katlanıyor. 2019’a ilişkin yatırım programında projenin toplam maliyeti 7.4 milyar lira olarak

öngörüldü. Ancak bu tutar 2020’de 8 milyar liraya, 2023’te ise 17.9 milyar liraya yükseldi. 2024 itibarıyla projenin toplam tutarı, 2023’e göre yüzde 100 atarak 35.9 milyar liraya çıktı.

‘FATURA YİNE YURTTAŞA KESİLİYOR’

Yurttaşların yıllardır hızlı tren hattının açılmasını beklediğini vurgulayan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, “Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak hızlı tren projesi, Edirne’nin yakından takip ettiği önemli bir proje. Her gelen bakan, projeyle ilgili farklı bir tarih taahhüdünde bulunuyor. Ne tesadüftür ki bu tarihlerin olduğu yıllar, aynı zamanda genel seçimlerin olduğu yıllar. Yani iktidar, halkın vergileriyle yapılan yatırımlar için hayal satıyor. Bununla da yetinmiyor, bunu seçim yatırımına dönüştürüyor. İktidarın hamasetinin faturası, halka kesiliyor. Projeyle ilgili her bir gelişmenin takipçisiyiz. Halkımızın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Yazgan, konuyu Meclis’e de taşıdı ve Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.