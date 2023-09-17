Hızlı tren biletlerine dev zam!

TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam yaptı. Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı yüzde 33 zamlanırken Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı ise yüzde 65 yükseltildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:06
Hızlı tren biletlerine dev zam!
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Ulaşıma yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam yaptı. 

Yeni zamlı fiyatlar uygulamaya girdi.

Buna göre, 323 TL olan Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı, 430 TL’ye çıkarıldı. 

Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı ise 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi.

Ankara - Yozgat hattı için 130 TL den 173 TL’ye çıktı.


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TCDD YHT zam

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