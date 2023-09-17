Hızlı tren biletlerine dev zam!
TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam yaptı. Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı yüzde 33 zamlanırken Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı ise yüzde 65 yükseltildi.
Ulaşıma yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam yaptı.
Yeni zamlı fiyatlar uygulamaya girdi.
Buna göre, 323 TL olan Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı, 430 TL’ye çıkarıldı.
Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı ise 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi.
Ankara - Yozgat hattı için 130 TL den 173 TL’ye çıktı.
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