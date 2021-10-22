Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin KAP'a açıklama

22 Ekim 2021 Cuma, 23:09

Halkbank, ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapılan itirazın reddedildiğini, kararın temyiz edilmesi için tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

Halkbank'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir. İkinci İstinaf Mahkemesinin ret kararının temyiz edilmesi için tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.

NE OLMUŞTU?

ABD temyiz mahkemesi, Halkbank'ın İran’ın ABD yaptırımlarını ihlal etmesine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanabileceğine hükmetmişti.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD 2. temyiz mahkemesi, Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) kanunu kapsamında Halkbank koruma altında olsa bile, bankaya karşı suçlamaların ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiğini belirtmişti.

Halkbank'ın avukatı, nisan ayında ABD temyiz mahkemesinde bankanın ABD yasaları karşısında dokunulmazlığı olduğunu belirterek ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın düşürülmesi gerektiğini söylemişti.

Halkbank'ın avukatlarından Simon Latcovich, mahkemeye bulunduğu beyanda ABD hükümetinin banka üzerinde cezai yargılama yapmaya yetkisi olmadığını ve Türkiye ile kamu bankası olan Halkbank'ın dokunulmazlık açısından "eş anlamlı" olduklarını ifade etmişti.

Savcılar, Halkbank'ı İran'ın yararına bir şekilde petrol gelirini altına ve sonrasına nakde dönüştürmekle ve petrolden elde edilen gelirin transferini aklamak için gıda sevkiyatı yapıyor gibi göstermekle suçladı.

Savcılar aynı zamanda Halkbank'ın erişimi sınırlandırılmış fonlardan İran'a gizlice 20 milyar dolar aktarılmasına yardım ettiğini ve bunun en az 1 milyar dolarının ABD finansal sistemi üzerinden kara para aklama yöntemiyle yapıldığını açıkladı.

Halkbank, dolandırıcılık, kara para aklama ve gizli anlaşma suçlamalarını reddediyor.