Twitter hesabına erişilemeyen BirGün gazetesinden açıklama!

Twitter hesabına erişim sorunu yaşanan BirGün gazetesi, "Hesap yaşanan teknik bir sorun nedeniyle askıya alındı. Yaşanan problemi en kısa sürede aşıp yayınımızı Twitter’dan sürdürmek için ekibimiz çalışmalarına devam ediyor" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:05
Twitter hesabına erişilemeyen BirGün gazetesinden açıklama!
Abone Ol google-news

BirGün gazetesi, resmi Twitter hesabına yönelik erişim sorununa ilişkin açıklamada bulundu.

"TEKNİK BİR SORUN NEDENİYLE ASKIYA ALINDI"

Gazeteden yapılan açıklamada, teknik bir sorun nedeniyle hesabın askıya alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gazetemiz BirGün’ün resmi Twitter hesabı, yaşanan teknik bir sorun nedeniyle askıya alındı. Yaşanan problemi en kısa sürede aşıp yayınımızı Twitter’dan sürdürmek için ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Okurlarımızın bilgisine sunar anlayışınız için teşekkür ederiz."


açıklama birgün Birgün gazetesi erişim Twitter

İlgili Haberler

Basına 'sansür' tam gaz: Son 3 ayda en çok erişim engeli Cumhuriyet ve BirGün'e

Basına 'sansür' tam gaz: Son 3 ayda en çok erişim engeli Cumhuriyet ve BirGün'e
İçişleri, BirGün'ün 'Tevfik Göksu'nun soruşturulmasına izin verilmiyor' haberine ilişkin açıklama yaptı

İçişleri, BirGün'ün 'Tevfik Göksu'nun soruşturulmasına izin verilmiyor' haberine ilişkin açıklama yaptı
BirGün'den Timur Soykan'ın 'Sinan Ateş'in katil zanlısı' haberine ilişkin açıklama

BirGün'den Timur Soykan'ın 'Sinan Ateş'in katil zanlısı' haberine ilişkin açıklama

En Çok Okunan Haberler