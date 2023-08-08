Twitter hesabına erişilemeyen BirGün gazetesinden açıklama!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:05

Güncelleme: 08.08.2023 - 17:05

BirGün gazetesi, resmi Twitter hesabına yönelik erişim sorununa ilişkin açıklamada bulundu.

"TEKNİK BİR SORUN NEDENİYLE ASKIYA ALINDI"

Gazeteden yapılan açıklamada, teknik bir sorun nedeniyle hesabın askıya alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gazetemiz BirGün’ün resmi Twitter hesabı, yaşanan teknik bir sorun nedeniyle askıya alındı. Yaşanan problemi en kısa sürede aşıp yayınımızı Twitter’dan sürdürmek için ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Okurlarımızın bilgisine sunar anlayışınız için teşekkür ederiz."