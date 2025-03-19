Halkevleri'nden İmamoğlu'na yönelik operasyona tepki

Yayınlanma: 19.03.2025 - 18:29

Güncelleme: 19.03.2025 - 18:29

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi şafak baskınıyla gözaltına alındı.

CHP'ye yönelik düzenlenen operasyona tepki gösteren Halkevleri'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"AKP-MHP faşist koalisyonu ülkeyi sistematik özel bir saldırı programı ile yönetmektedir. Halk tarafından seçilen belediye başkanları tutuklanmakta, barolar tehdit edilmekte, memleketin barıştan, emekten, eşitlikten yana olan insanları her gün gözaltılarla, tutuklamalarla sindirilmeye çalışılmaktadır.

Dün Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından bugün sabah saatlerinde gözaltına alınması; halkın kolektif iradesine, seçme seçilme hakkına ve demokrasiye saldırıdır."

“ŞİDDETLE VE ZORLA BASKILANMAKTADIR"

"Faşist koalisyonun, iktidarını koruyabilmek için işçi sınıfına ve halka faşizm ve dinci gericilik dışında vaat edebileceği bir şey yoktur" denilen açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

"Meclisinden anayasa mahkemesine devletin tüm kurum ve kuruluşları uzunca bir süredir faşist iktidar tarafından gasp edilmiştir. Toplumsal desteğini her geçen gün yitiren faşist koalisyonun, iktidarını koruyabilmek için işçi sınıfına ve halka faşizm ve dinci gericilik dışında vaat edebileceği bir şey yoktur. En ufak bir işçi eyleminden, öğrenci eyleminden, kadın eyleminden korkar hale gelmiştir. En ufak bir demokrasi arayışı, şiddetle ve zorla baskılanmaktadır.

"FAŞİZM YENİLECEK HALK KAZANACAK!"

Faşist iktidar koalisyonu basitçe kişileri değil esas olarak halkı hedef almaktadır. Bu saldırıyı püskürtebilecek olan da Türkiye halklarının, Türkiye işçi sınıfının kendisidir. Güvenilmesi gereken işçi sınıfının, kadınların, gençliğin yıkıcı ve kurucu öfkesi, direnişidir. Güvenilmesi gereken bu toprakların ilerici devrimci tarihsel birikimidir.

Bugün halkın öfkesinden korkanlar yolları, meydanları kapatarak halkın sesini engellemeye çalışmaktadır. Oysa halk yaşamı var edendir ve her yerdedir. Halkın direnişini örgütlemek, faşizmin korkusunu gerçeğe çevirmek de bizim görevimizdir.

Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün ülkesini kurmak için mücadeleye!

Faşizm yenilecek halk kazanacak!"