Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar! Tarihi geçmiş 25 farklı ürün satıştayken yakalandı
Gemlik'te denetimlerde, tarihi geçmiş 25 farklı ürünün rafta satışa sunulduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilen ürünler imha edildi.
Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, tarihi geçmiş 25 farklı ürünün rafta satışa sunulduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilen ürünler imha edildi.
HEPSİ SATIŞA SUNULMUŞ
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin İstiklal Caddesi’nde yaptığı market denetimlerinde, özellikle çocukların sıklıkla tükettiği süt ve benzeri ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi.
Toplamda 25 farklı ürünün son kullanma tarihi geçmiş şekilde satışa sunulduğu ortaya çıktı.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Ekipler, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirerek ürünlerin imhasını sağladı. Ayrıca, mağazada belirlenen fiyat ve etiket farklarına ilişkin cezai işlem uygulandı.
Etiketler: #Sağlık #tarihi geçmiş ürün
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