Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den yeni açıklama

TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve Türkiye siyasetindeki etkin rolünün devam ettiğini belirtti.

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den yeni açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:35

TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Adan bir süre sohbet etti.

Ardından iftar çadırına gelen vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celal Adan, Devlet Bahçeli'nin güncel sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

"SAĞLIKLIDIR SIHHATLİDİR"

NTV'de yer alan habere göre, Adan, "Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir" dedi.

Adan'ın gündeminde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin selamlaşmasıyla başlayıp İmralı'dan yapılan çağrıyla devam eden süreç de vardı.

Celal Adan, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından ortaya konulan irade, Yesevi'nin nefesi, Mevlana'nın sesiyle bir kardeşlik destanına dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğu o çıkışın bugün yüzde 99'u tarafından kabul görmüştür" diye konuştu.


Etiketler: #Devlet Bahçeli #MHP

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