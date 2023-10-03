Haluk Levent duyurdu: AHBAP, teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan'ın çocuğunun ömür boyu eğitim masrafını üstlendi
Sanatçı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin katlettiği Mikail Bozlağan'ın 6 aylık çocuğunun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını AHBAP derneğinin üstlendiğini duyurdu.
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Kayseri'nin Develi ilçesinde teröristler tarafından katledilen Mikail Bozlağan'ın 6 aylık çocuğunun tüm öğrenim masraflarını üstlendi.
HALUK LEVENT VE DERNEĞİ HAREKETE GEÇTİ
Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Haluk Levent, "Şehit Mikail kardeşimizin geride bıraktığı eşi ve 6 aylık çocuğunun ihtiyaçları için soranlarınız vardı. İç İşleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini öğrendik. Biz Ahbaplar da bir ucundan tutalım istedik. Çocuğumuzun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını karşılama kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Şehit Mikail kardeşimizin geride bıraktığı eşi ve 6 aylık çocuğunun ihtiyaçları için soranlarınız vardı.— Haluk Levent (@haluklevent) October 2, 2023
İç işleri Bakanlığının ilgilendiğini öğrendik.
Biz Ahbaplar da bir ucundan tutalım istedik.
Çocuğumuzun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını karşılama kararı aldık. @ahbap pic.twitter.com/e4ea6PKvXC
TERÖRİSTLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan 2 teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasp ettikleri öğrenilmişti.
İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı (24) Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren teröristler, veterinerin aracını gasp edip, araçla Ankara'ya giderek saldırıyı gerçekleştirmişti.
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