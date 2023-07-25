Haluk Levent'ten Adana depremine dair paylaşım!
Adana Kozan'daki depremin ardından paylaşımda bulunan Haluk Levent, "5.5 büyüklüğünde depreme uyandık az önce. Umarım bir kayıp yoktur" ifadelerini kullandı.
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme dair paylaşım yaptı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde önemli yardım organizasyonları yapan Levent, şunları kaydetti:
"5.5 büyüklüğünde depreme uyandık az önce. Umarım bir kayıp yoktur. Kozan- Adana."
5.5 büyüklüğünde depreme uyandık az önce.— Haluk Levent (@haluklevent) July 25, 2023
Umarım bir kayıp yoktur.
Kozan- Adana
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