Haluk Levent'ten Adana depremine dair paylaşım!

Adana Kozan'daki depremin ardından paylaşımda bulunan Haluk Levent, "5.5 büyüklüğünde depreme uyandık az önce. Umarım bir kayıp yoktur" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:15
Haluk Levent'ten Adana depremine dair paylaşım!
Abone Ol google-news

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme dair paylaşım yaptı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde önemli yardım organizasyonları yapan Levent, şunları kaydetti:

"5.5 büyüklüğünde depreme uyandık az önce. Umarım bir kayıp yoktur. Kozan- Adana."


AHBAP Ahbap Derneği Adana deprem Haluk Levent kahramanmaraş KOZAN

İlgili Haberler

Adana'daki deprem Kayseri'de de hissedildi... Yurttaşlar sokağa döküldü!

Adana'daki deprem Kayseri'de de hissedildi... Yurttaşlar sokağa döküldü!
Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Adana depremine dair açıklama!

Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Adana depremine dair açıklama!
Son Dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: AFAD duyurdu: Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem!

En Çok Okunan Haberler