Haluk Levent isyan etti: 'Ne yaptım size?'

15 Kasım 2022 Salı, 16:57

Elon Musk'ın yeni sahibi olduğu Twitter'da, sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan bot hesapların büyük bir kısmı kapatıldı. Kısa süre içinde binlerce takipçi kaybeden ünlü isimler kervanına katılan Haluk Levent ise esprili bir paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.

"NEREYE GİTTİNİZ, NE YAPTIM SİZE?"

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra, kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren Haluk Levent, kısa sürede 80 bin takipçi kaybedince sessizliğini bozdu.

Twiter hesabından bir paylaşım yapan Levent, "Bugün 6 milyon 200 bin civarı (Tam hatırlamıyorum) takipçim vardı. 80 bine yakın takipçim yok oldu. Bir anda 80 bin! Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen" dedi.

"YUMURTA TAKİPÇİ SATIN ALMADIM"

Paylaşımının ardından bot hesapların silindiğini öğrenen şarkıcı, yeni bir paylaşım yaparak "Twitter fake (yumurta) veya kullanılmayan hesapları siliyormuş meğer. Valla billa yumurta takipçi satın almadım" ifadelerini kullandı.



