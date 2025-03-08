Haluk Levent, konserde pamuk şeker dağıttı

Yayınlanma: 08.03.2025 - 13:09

Güncelleme: 08.03.2025 - 13:09

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930'da Burdur'a gelişinin 95'inci yıl dönümü, düzenlenen Haluk Levent konseriyle kutlandı.

Burdur Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi. Haluk Levent, konser alanındaki pamuk şeker satıcısını sahneye çağırıp, şekerlerini seyircilere dağıttı.

Haluk Levent, 2020'de mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden İrem Nur Ayvalı'nın (19) babası Tuncer Ayvalı ile de konserde bir araya geldi. Sahneye çıkan Ayvalı, Haluk Levent ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e kızının tedavi sürecinde verdiği destekten dolayı teşekkür etti.