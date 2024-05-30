Haluk Levent’ten İsraillilere İbranice çağrı
Haluk Levent, Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail’in halkına İbranice çağrı yaptı.
Ünlü sanatçı ve Ahbap Platformu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımla İsrail halkına seslendi.
Levent’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“İsrail halkına,
Size ne söylendi bilmiyorum ama geçmişte soykırıma uğramış bir halkın torunları olarak Filistin’deki soykırıma son verin.”
??? ?????,— Haluk Levent (@haluklevent) May 30, 2024
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