Haluk Levent’ten İsraillilere İbranice çağrı

Haluk Levent, Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail’in halkına İbranice çağrı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 19:34
Haluk Levent’ten İsraillilere İbranice çağrı
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Ünlü sanatçı ve Ahbap Platformu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımla İsrail halkına seslendi. 

Levent’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“İsrail halkına,

Size ne söylendi bilmiyorum ama geçmişte soykırıma uğramış bir halkın torunları olarak Filistin’deki soykırıma son verin.”


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