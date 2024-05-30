Haluk Levent’ten İsraillilere İbranice çağrı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 19:34

Güncelleme: 30.05.2024 - 19:34

Ünlü sanatçı ve Ahbap Platformu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımla İsrail halkına seslendi.

Levent’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“İsrail halkına,

Size ne söylendi bilmiyorum ama geçmişte soykırıma uğramış bir halkın torunları olarak Filistin’deki soykırıma son verin.”