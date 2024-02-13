Haluk Levent'ten maden faciasına dair ilk paylaşım: 2 sene öncesini hatırlattı...
Erzincan İliç'te Kanadalı altın şirketine ait madende meydana gelen toprak kayması meydan geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, felaket sonrası 9 kişinin kaybolduğunu duyurdu. Sanatçı Haluk Levent, 2 sene önce verilen mücadeleyi hatırlattı.
Erzincan İliç'te Kanadalı bir şirketin altın madeninde maden cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi.
Söz konusu şirket, Anagold Madencilik ve SSR Mining'in faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.
AHBAP Derneğinin kurucusu Haluk Levent'ten konuyla ilgili ilk paylaşım geldi.
Levent paylaşımında 2 yıl önce madende siyanürle altın arama çalışmalarının durdurulmasına ilişkin yaptığı paylaşımı hatırlatarak 'Maalesef durmamış' notuyla tepki gösterdi.
Maalesef durmamış :( https://t.co/HsfcCwxsF8— Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2024
Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erzincan İliç ve Saros Körfezinde yaşananlara tepki göstermişti.
Erzincan’daki altın madeninin atık havuzunun fotoğraflarını paylaşan Haluk Levent, "Bu ülkenin her tarafı batsın da para kazanalım diyen şirketlere çevrecilerin açtığı davalar mahkemeler tarafından kabul ediliyor önce. Ama şirketler mahkeme kararını takıyor mu? Takmıyor. Kamyonlarını sürüyorlar sahaya. Bakınız Saros körfezi. Bunlar da tarihe not geçiyor tabi" şeklinde konuşmuştu.
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