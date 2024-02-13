Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçi olup olmadığı bilinmiyor

Son dakika haberi... Erzincan İliç'te Kanadalı altın şirketine ait madende meydana gelen toprak kayması sonucu çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı iddia ediliyor.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:13
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Erzincan İliç'te Kanadalı bir şirketin altın madeninde maden cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi.

Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında işçi kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor.

Bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

TOPRAK ALTINDA İŞÇİLER VAR

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Vali Hamza Aydoğdu, toprak kaymasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Toprak altında işçiler var, sayısı belli değil" dedi.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, toprak kaymasının ardından 10-12 işçiye ulaşılamıyor.

 


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