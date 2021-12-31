Hamile eşini döverek hastanelik etti
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 aylık hamile eşini darbeden koca, eşini hastanelik etti. Talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
Alınan bilgilere göre, Ş.Ş. kocasının kendisini darbettiği iddiasıyla polise şikâyette bulundu. Hastanede yapılan muayenede kadının şiddet gördüğü ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenmesi üzerine, şiddet kullanan koca polis tarafından gözaltına alındı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’nca başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen S.Ş. "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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