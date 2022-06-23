Hamile eşini öldüren sanığa uygulanan "haksız tahrik" indiriminin gerekçesi açıklandı
Konya'da 6 aylık hamile eşini öldüren sanık hakkında "haksız tahrik ve iyi hal" indirimi uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin açıkladığı kararda, sanık Ali Rıza Yüzer'in aldatma iddiasının soyut ve delile dayanmadığı ancak aksi ispatlanamadığı için "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereğince şüpheyi sanık lehine yorumlayarak "haksız tahrik" indirimi verildiği belirtildi.
Konya'nı Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde 16 Aralık 2020'de tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Yüzer hakkında "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "iyi hal" indirimiyle müebbet hapse çevrilmişti.
Kararın gerekçesinde, Yüzer'in, eşinin yarasına tampon yapmasının "iyi hal" kabul edildiği belirtilmişti.
Yerel mahkeme sanığa "haksız tahrik" indirimi uygulamamıştı.
HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ
Konya Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın cezasını fazla bularak yerel mahkemenin kararını bozmuş, sanık yerel mahkemede yeniden yargılanarak aynı gerekçelerle "müebbet hapis cezası"na çarptırılmıştı.
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde yeniden görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanığa "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırış müebbet hapis cezası vermiş, heyet, bu cezayı "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 23 yıla düşürmüştü.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış