Dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu katledip, intihar etti!

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:26

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dün akşam saatlerinde, Seyfullah Uslu isimli erkek, dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk ve kızı Nazlı Erva Öztürk'e av tüfeği ile ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Seyfullah Uslu daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



