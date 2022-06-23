Dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu katledip, intihar etti!

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Seyfullah Uslu (41) isimli erkek, 3 yaşındaki kızı Nazlı Erva Öztürk ile dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk’ü (35) av tüfeğiyle katledip, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

DHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 09:26

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dün akşam saatlerinde, Seyfullah Uslu isimli erkek,  dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk ve kızı Nazlı Erva Öztürk'e av tüfeği ile ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Seyfullah Uslu daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.


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