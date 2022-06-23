Dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu katledip, yaşamına son verdi!
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Seyfullah Uslu (41) isimli erkek, 3 yaşındaki kızı Nazlı Erva Öztürk ile dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk’ü (35) av tüfeğiyle katledip, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dün akşam saatlerinde, Seyfullah Uslu isimli erkek, dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk ve kızı Nazlı Erva Öztürk'e av tüfeği ile ateş etti.
Seyfullah Uslu daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Eve giren ekiplerce yapılan incelemede; anne, baba ve çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Seyfullah Uslu, kızı Nazlı Erva Öztürk ve Yasemin Öztürk'ün cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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