Hamile hırsızın suç dosyası kabarık çıktı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 10:10

Güncelleme: 12.07.2024 - 10:10

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. 29 Kasım günü eşiyle birlikte pazara giden Soner Uğuz (31) alışverişini tamamladıktan sonra eve geldi.

Yatak odasında bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını gören Oğuz, çekmecedeki 130 gram altın ve yüklü miktardaki parasının olmadığını fark etti. Durum üzerine güvenlik kamerasına izleyen aile durumu hemen polise bildirdi. Yaklaşık 500 bin TL zararı olan Uğuz, duruma isyan etti

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis, hırsızlık yapan şüphelinin Z.İ. olduğunu belirledi ve şahsı kısa sürede gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası Z.İ. yargılandığı mahkemece "hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal ve suçun ikinci kez işlenmesi sebebiyle 7 yıl 6 ay" hapis cezasına çarptırıldı.

CEZAEVINE GİRDİ, HAMİLE OLDUĞU İÇİN SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli Z.İ. cezaevine girdikten 13 gün sonra hamile olduğunu ifade eden dilekçe vermesinin ardından kanun gereği cezası 1 yıl 6 ay ertelendi. 1 yıl 6 ay sonra Z.İ. en yakın kolluk kuvvetine giderek teslim olması gerekiyor. Bu süre zarfından şüpheli Z.İ. Başsavcılığın ve mahkemenin yakın takibinde olacak.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Z.İ.’nin 47 ayrı dosyadan toplamda 96 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Doğum yapmasının ardından yasal süre dolduğunda cezaevinde cezasını yatacak.

Konuya açıklık getiren Bursa Barosu Avukatlarından Yasin Uğur, "Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 16/4 Maddesinde " Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır" hükmü yer almaktadır. Tabi bu kanun bir çok etik tartışmayı kendisiyle birlikte getiriyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu durum hamile kadınların suç işlediklerinde cezasız kalacakları anlamına gelmez, sadece ertelenir. Her ne kadar bu erteleme, çocuğun doğması ve gerekli bakımı alması için anneye zaman tanısa da bunu suistimal edenlere karşı kanunun koyucu gerekli önlemleri alması gerekir" ifadelerini kullandı.