Suç dosyası kabarık çıktı! Kazadan önce paylaştığı video şoke etti

18 Haziran 2022 Cumartesi, 11:05

Kaza 30 Mayıs saat 22.00 İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl merkeze yüksek hızla seyir halinde olan sürücü Muhammet Baha Ç. (20) yönetimindeki 16 ATP 500 plakalı otomobil, Metal sanayiden karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki sürücü Soner Sevim yönetimindeki 16 ACB 896 plakalı motosiklete yandan çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 30 metre sürüklendi. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın hemen ardından otomobil sürücüsü, kaçarak kayıplara karıştı.

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra teslim olduğu öğrenilen sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücü ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden genç, Çimen Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi.

Tutuklanan sürücünün 2021 yılında mala zarar verme ve aracıyla drift atma, polisin dur ihtarına uymama gibi suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün yüksek hızla seyrettiği yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüntüler izleyenleri şoke etti.