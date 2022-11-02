Suç dosyası kabarık çıktı: İşyerinde 'uyuşturucu' satan berbere tutuklama
Konya'da, işyerinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyen polis ekipleri, berber Tarık Bulut'u gözaltına aldı. Dükkanda 140 uyuşturucu hap ele geçirilirken, Bulut ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki berberin iş yerinde uyuşturucu sattığı bilgisini aldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis, berberin Tarık Bulut olduğunu ve işyerine gelen bazı müşterilerine uyuşturucu satışı yaptığını saptadı. Teknik ve fiziki takibin ardından işyerine operasyon düzenlendi.
SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Operasyonda 'kasten yaralama', 'cinsel taciz' ve 'otomobil hırsızlığı' gibi suçlardan kaydı olduğu belirlenen Tarık Bulut, gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 140 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Bulut, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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