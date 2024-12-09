Hamsi Festivali'nde ortalık karıştı: Yumruklar havada uçuştu

Bolu’da her yıl geleneksel olarak üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen Hamsi Festivali'nde yumruklar havada uçuştu. Kavga eden gençler jandarma müdahalesiyle ayrıldı.

Hamsi Festivali'nde ortalık karıştı: Yumruklar havada uçuştu
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:15

Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu’nca Abant Gölü Milli Parkı’nda düzenlenen Hamsi Festivali'ne binlerce kişi katıldı. Müzik eşliğinde horon oynayan davetliler hep birlikte eğlendi.

Türkiye’nin birçok ilinden Abant’a gelen öğrenciler, hem ekmek arası hamsi yedi hem de eğlenceli anlar yaşadı. Festivalin diğer bir tarafında ise bir grup genç birbirine girdi.

KAMERAYA YANSIDI

Kavga anı anbean vatandaş kamerasına yansıdı. Tarafların birbirini yere yatırıp yumrukladığı ve tekmelediği kavga jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Etiketler: #bolu #hamsi #Hamsi festivali

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