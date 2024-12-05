Bolu Dağı Tüneli çıkışında kaza... İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 09:42

Güncelleme: 05.12.2024 - 09:42

Bolu Dağı Tüneli çıkışında Romanya uyruklu TIR şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı istikamette gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, makaslayan TIR'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.