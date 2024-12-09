Hamsi festivalinde yumruklar havada uçuştu
Bolu’da üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen geleneksel hamsi festivalinde yumruklar havada uçuştu.
Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu’nca Abant Gölü Milli Parkı’nda düzenlenen festival için Türkiye’nin birçok ilinden Abant’a gelen öğrenciler, müzik eşliğinde horon oynayıp, ekmek arası hamsi yedi.
Festival alanında bir grup genç arasında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.
Kavga anı ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Etiketler: #bolu #Hamsi festivali #hamsi #kavga
En Çok Okunan Haberler
-
- Rusya'dan ilk açıklama!
- Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- 'İsrailcilerin sevinci yarım kalacak'
- 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
- Esad'ın uçağı düşürüldü mü?
- 'Direnişle karşılaşmadan...'
- İsrailli bakandan 'Kürtler, Dürziler ve ittifak' mesajı
- Ankara'dan ilk Suriye açıklaması
- 'Suriyelilerin dönmesi ekonomiyi nasıl etkiler?'