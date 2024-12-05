Hamsiye kota geldi! Peki fiyatlar nasıl etkilendi? Kooperatif başkanı geçen yıllarla kıyaslayarak açıkladı...

Yayınlanma: 05.12.2024 - 14:14

Güncelleme: 05.12.2024 - 14:14

Balıkta av sezonu 1 Eylül itibarıyla başladı. Bu sene hamsiye özel olarak 400 bin tonluk kota getirildi ve kota nedeniyle hamsi fiyatlarının yükseleceğinden endişe duyulmaya başladı. Peki getirilen kota hamsi fiyatlarını nasıl etkiledi? Hamside korkulan olacak mı?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bu sezon palamutta yaşanan bereketli avın henüz hamsi avında yaşanmadığını hatırlattı.

GEÇEN YILLARLA KARŞILAŞTIRDI

Belirlenen 400 bin tonluk kotanın bu gidişle dolacak gibi görünmediğini belirten Mutlu şöyle konuştu:

“Bu yıl tekne sayısına göre kota uygulaması var. Trabzon’da 12 metrenin üzerinde 40-50 arasında teknemiz var. Asıl hamsi avcılığını teşkil eden 20 ila 50 metre arasındaki tekneler. Bu sene avcılık, palamut ile başladı. Bizim bölgemizde palamut avı biraz daha verimli devam etti, şu an bitti gibi. Küçük çapta palamut avcılığı küçük çapta balıkçılar tarafından yapılıyor ama çok kayda değer bir avcılık yok. Geçen yıllara göre, özellikle sargan balığında azalma vardı ancak bu sezon sargan daha çok var. Mezgitin boyunda büyüklük var. İstavrit geçmiş yıllara bakıldığında gerçekten irilik anlamında sevindirici. İnşallah böyle devam eder hem balıkçı açısından hem de tüketici açısından verimli olur diye düşünüyoruz."

'HAMSİ AVINDA DÜŞÜŞ VAR'

"Hamsi kotası 400 bin ton civarında idi ancak henüz 20-30 bin civarında avına devam ediyoruz" diyen Mutlu "Hamsinin bir kısmı ince boyutta olduğu için verimli bir avcılık yok. Balıkhaneye genelde 200-300 kasa hamsi geliyor. Bu balıkçıyı kurtaracak mı? Zor. Bu balıkçı açısından da vatandaş açısından da zor. Çünkü balıktaki arz talep meselesinden sonra ister istemez fiyat istikrarı oluyor. Biz hamsinin bol ve ucuz olmasını isteriz. Ama maalesef şu anda hamsi avında bir düşüş var. Çok tonajlı hamsiler yok maalesef. Bu da kotayı doldurmayacağız gibi görünüyor. Hamsi artık eskisi gibi değil bütün Avrupa ülkelerinden tutun da Amerika’ya gönderiliyor. İhracatı da sevindirici bir haber. İnşallah bol olur ve yurtdışına da gönderilir. Ülkemize döviz girdisi kazandırmış oluruz” diye konuştu.



Öte yandan Trabzon’da kayıtlı balıkçı teknesi sayısı binin üzerine yükselirken bu tekneler genellikle hamsi, palamut, istavrit, mezgit gibi türleri avlıyor. En fazla avlanan balık türleri arasında 18 bin tonun üzerinde hamsi ilk sırayı alırken en az ise 1350 kilogram ile zargana oldu.