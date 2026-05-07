Hantavirüs salgınında 3 kişi öldü: Uzmanlar kaynağını araştırıyor

Antarktika seferine çıkan ve Arjantin’in Ushuaia kentinden hareket eden Hollanda bandıralı MV Hondius isimli kruvaziyer gemisinde, şu ana kadar üç kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemideki ilk ölümün 11 Nisan’da gerçekleştiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden kişinin 70 yaşındaki Hollandalı bir erkek olduğu, eşinin de Güney Afrika’da hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Alman bir kadın yolcunun da öldüğü açıklandı. Bir kişinin ise Güney Afrika’da yoğun bakımda tedaviye alındığı bildirildi.

Öte yandan bazı yolcuların ABD dahil çeşitli ülkelere döndüğüne ilişkin haberler endişeleri artırdı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 23 yolcu 23 Nisan’da Saint Helena Adası’nda gemiden ayrıldı. Yolcuların ABD dahil kendi ülkelerine döndüğü belirtilirken, New York Times’ın haberine göre ABD’li yolcular, Georgia, California ve Arizona eyaletlerinde izlemeye alındı.

Bunun üzerine Arjantinli yetkililer ve sağlık uzmanları, ölümcül hantavirüs salgınının kaynağını belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı.

Yetkililer, gemideki yolcuların Andes virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Güney Amerika’da görülen Andes virüsü, hantavirüs pulmoner sendromu adı verilen ağır ve çoğu zaman ölümcül akciğer hastalığına yol açabiliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİYOR

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Haziran 2025’ten bu yana ülkede 101 hantavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu rakamın bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat artış anlamına geldiği belirtildi. Bakanlık, geçen yıl vakaların yaklaşık üçte birinin ölümle sonuçlandığını bildirdi.

Arjantin hükümeti, enfekte yolcuların gemiye binmeden önce Arjantin, Uruguay ve Şili’de seyahat ettiğini açıkladı. Yetkililer, virüsün gemiye binmeden önce mi yoksa seyahat sırasında mı bulaştığını belirlemek için temaslı takibi yürütüyor.

Arjantinli uzmanlar ise iklim değişikliğinin hantavirüsün yayılma riskini artırdığı uyarısında bulundu.

DSÖ verilerine göre Arjantin, Latin Amerika’da hantavirüsün en sık görüldüğü ülke konumunda bulunuyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yolcular ve mürettebatın sağlık durumunun yakından izlendiğini belirterek, "Bu aşamada genel halk sağlığı riski düşük seviyede kalmayı sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu geminin, tahliyelerin ardından Kanarya Adaları’na doğru yolculuğunu sürdürdüğü bildirildi. Ancak Kanarya Adaları'nın yönetimi, gemiyi "kabul etmeyeceklerini" açıklamıştı.