Hanzala gemisi Gazze için İtalya’dan yola çıktı

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı aylarca süren ablukayı kırmak amacıyla Özgürlük Filosu Koalisyonu yeniden yola çıktı. 13 Temmuz Cumartesi günü İtalya’nın Siraküza Limanı’ndan yola çıkan Hanzala isimli gemi Gazze’ye ulaşmak üzere uluslararası sularda ilerliyor.

Gemide temel tıbbi ve insani yardım malzemeleri yer alırken, Koalisyon bu seferin sadece bir yardım taşıması olmadığını, aynı zamanda bir vicdan çağrısı ve abluka karşıtı direniş olduğunu vurguladı.

Yola çıkmadan önce yapılan açıklamada Özgürlük Filosu Koalisyonu, uluslararası kamuoyunun sessizliğine karşı seslerini yükseltmeye kararlı olduklarını dile getirdi:

“Gazze’de insanlar açlık ve salgınla boğuşuyor, uluslararası kurumlar sessiz. Biz bu sessizliği bozmaya geldik. Bu bir halk hareketidir; hükümetlerin değil, vicdanların iradesini temsil ediyoruz. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı yasa dışı kuşatmayı kırmak için yola çıkıyoruz. Bu sadece yardım değil; insanlık onurunun yeniden inşasıdır. Gazze halkına söz verdik: Bu abluka son bulmadan durmayacağız.”

Madleen'in ardından gelen ikinci sefer

Hanzala seferi, geçtiğimiz ay uluslararası sularda İsrail donanması tarafından alıkonulan Madleen gemisi deneyiminin ardından geldi. 9 Haziran’da durdurulan gemideki insan hakları savunucularının bir kısmı sınır dışı edilmiş, kalanları gözaltına alınmıştı. 16 Haziran’da tüm tutuklular serbest bırakılmıştı.

Koalisyon, bu baskılara rağmen geri adım atmayarak Hanzala’yı yola çıkardı. Bu kararlılık, yardım misyonlarının engellenmesine karşı sivil direnişin sürekliliği olarak değerlendiriliyor.