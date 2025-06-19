Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hapis cezası almışlardı: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' davasında gerekçeli karar

Hapis cezası almışlardı: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' davasında gerekçeli karar

19.06.2025 11:01:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Hapis cezası almışlardı: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' davasında gerekçeli karar

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldıkları davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında, Ergenç ve Kocaoğlu’nun sözlerinin dosya arasındaki delillerle çeliştiğini belirterek, ‘’Sanıkların maddi gerçeği saklamış olmasının yeterli olduğu kabul edilmelidir’’ ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun, menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği öne sürüldüğü soruşturması çerçevesinde ’yalan tanıklık’ yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları dava Mayıs ayında karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Halit Ergenç’i ‘yalan tanıklık’ suçundan duruşmada saygılı bir tutum sergilemesini de dikkate alarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu’nu ise aynı suçtan saygılı bir tutum sergilemesini göz önüne alınarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı ve her ikisi için de bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.

SÖZLERİ VE DAVA DOSYASINDAKİ DELİLLERİN ÇELİŞTİĞİ SÖYLENDİ

Söz konusu davada İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi’nce gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında, Barım soruşturmasında ifade veren Ergenç ve Kocaoğlu’nun sarf ettikleri sözler ile dosya arasındaki delillerin çeliştiğini, Ergenç ve Kocaoğlu’nun ‘tanık’ sıfatıyla verdikleri ifadelerinde Gezi Parkı davasında yargılanan sanatçı  Mehmet Ali Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını ve yalnızca sanat camiası kapsamında sektörden birbirlerini tanıdıklarını söylediklerini ancak HTS kayıtlarında tarafların iletişim tespitlerinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklanan kararda, Ergenç ve Kocaoğlu ile Alabora arasındaki iletişimin Gezi Parkı döneminde özellikle yoğunlaştığının açıkça görüldüğü, Gezi Parkı’nda kitlesel olarak eylemlerin yoğunlaştığı tarihte bir araya gelerek kol kola yürüyüş yaptıklarının tespit edildiği ancak ‘tanık’ sıfatıyla alınan ifadelerinde Alabora ile herhangi bir samimiyetlerinin bulunmadığını ve o dönemde herhangi bir irtibatlarının bulunmadığını söyledikleri belirtildi.

Kararda, ‘’Görgü tanığı olan sanıkların anlatımlarının Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmaya herhangi bir etkisinin bulunmadığı, dinlenen tanık anlatımlarıyla karşılaştırılmasının suçun oluşması açısından herhangi bir öneminin bulunmadığı, suçun oluşması için tanık anlatımlarının hükme dayanak yapılmasının zorunlu olmadığı, sanıkların maddi gerçeği saklamış olmasının yeterli olduğu kabul edilmelidir’’ denildi.

İlgili Konular: #Halit Ergenç #Rıza Kocaoğlu #Ayşe Barım

İlgili Haberler

Son dakika... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakim karşısına çıktı!
Son dakika... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakim karşısına çıktı! Son dakika haberi... Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi soruşturmasında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'Yalan tanıklık' suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 23 Mayıs Cuma gününe tarihine erteledi.
Halit Ergenç çocuklarını çeken muhabirlere tepki gösterdi: 'Lütfen silin daha 18 yaşında değiller'
Halit Ergenç çocuklarını çeken muhabirlere tepki gösterdi: 'Lütfen silin daha 18 yaşında değiller' Çocuklarıyla birlikte konsere katılan Halit Ergenç, izinsiz fotoğraf çeken muhabirlere nazik ama net bir uyarıda bulundu. Oyuncunun tavrı takdir topladı.
Son dakika... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'ertelemeli' hapis cezası
Son dakika... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'ertelemeli' hapis cezası Son dakika haberi... Ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.