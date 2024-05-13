Hapis cezası ile aranan FETÖ üyesi eski kamu görevlisi yakalandı

Mersin’de hapis cezası ile aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:22
Hapis cezası ile aranan FETÖ üyesi eski kamu görevlisi yakalandı
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir şüphelinin Tarsus ilçesinin Çiçekli Mahallesi’nde bulunduğunu tespit etti.

İhraç eski kamu görevlisi olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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