Mersin’de 'sahte zeytinyağı' operasyonu: 6 tondan fazla ürün ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı, 6 ton 200 kilogram ürün ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 08:50
Mersin’de 'sahte zeytinyağı' operasyonu: 6 tondan fazla ürün ele geçirildi
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.


Mersin haberleri

İlgili Haberler

Mersin, Gaziantep Basketbol'u ilk maçta geçti

Mersin, Gaziantep Basketbol'u ilk maçta geçti
Mersin Devlet Opera ve Balesi, sanatseverlerle 'Evita' müzikalini buluşturacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi, sanatseverlerle 'Evita' müzikalini buluşturacak
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...

Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...
Galatasaray derbi maçına lider gidiyor! Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray

Galatasaray derbi maçına lider gidiyor! Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray
Antalya'da kar sürprizi

Antalya'da kar sürprizi
Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!

Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!
Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım

Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım
Zam yağmuru devam ediyor: Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar…

Zam yağmuru devam ediyor: Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar…
İnterneti ikiye bölen elbise tartışmasını çıkaran kişi suçunu itiraf etti

İnterneti ikiye bölen elbise tartışmasını çıkaran kişi suçunu itiraf etti
Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı

Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı