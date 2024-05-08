‘Haraç’ alamadığı dükkana uzun namlulu silahla saldırdı!

Kartal’da bir dükkandan haraç alamayan kimliği belirsiz kişiler, aynı dükkana uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. Yaşanılan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:01
‘Haraç’ alamadığı dükkana uzun namlulu silahla saldırdı!
Abone Ol google-news

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde bir pilavcı dükkanında saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürekli madde kullanan bir şahıs sokak üzerindeki pilavcı dükkanından yaklaşık 55 bin lira haraç istedi. 

Haracı vermeyen esnaf ile şahıs arasında kavga yaşandı. Haraç alamayacağını anlayan şahıs daha sonra motosikletli bir arkadaşıyla gelerek pilavcı dükkanına uzun namlulu silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. 

Saldırıda dükkanın önünde bekleyen bir kişi ayağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“DÜKKANA MUSALLAT OLDULAR”

Öte yandan, pilavcı dükkanına saldırı düzenleyen şahısların yaklaşık 4 aydır dükkan sahibinin haraç vermemesi nedeniyle dükkana zarar verdikleri ve zaman zaman dükkana gelerek küfür, hakaret ve tehditte bulundukları görüntüler de ortaya çıktı. Dükkan çalışanlarından Mehmet Ataş, "Bize mermi sıktılar. Biz de etrafını sardık şahsın ve yakalayıp polise teslim ettik. Bizim müşteri ayağından yaralandı. Haraç istiyordu bizden, bir ara gelip 55 bin lira istedi. Ben de kabul etmedim. Polise söyledik. Bütün esnaf biliyor. Geliyor, küfür ediyor. Haraç istiyor sürekli" dedi.


kartal haberleri haraç haberleri uzun namlulu silah haberleri

İlgili Haberler

Hasta yakını ambulansa kürekle saldırdı: Hamile sağlık çalışanı yaralandı!

Hasta yakını ambulansa kürekle saldırdı: Hamile sağlık çalışanı yaralandı!
Hizbullah, İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırdı

Hizbullah, İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırdı
Yolda yürüyenleri korkutup saldırdılar... Gözaltına alındılar!

Yolda yürüyenleri korkutup saldırdılar... Gözaltına alındılar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Muhabire 'Eylem Tok' baskısı... Demirören'den açıklama geldi!

Muhabire 'Eylem Tok' baskısı... Demirören'den açıklama geldi!
15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanığa 8 ay hapis cezası

15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanığa 8 ay hapis cezası
Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!

Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!
Survivor All Star’da dördüncü eleme adayı belli oldu! Acun Ilıcalı’dan dengeleri değiştirecek yeni kurallar

Survivor All Star’da dördüncü eleme adayı belli oldu! Acun Ilıcalı’dan dengeleri değiştirecek yeni kurallar
Göçmenler için nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkarmıştı... DEVA Partisi'nden CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusu

Göçmenler için nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkarmıştı... DEVA Partisi'nden CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusu
‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ galasında Serenay Sarıkaya rüzgarı! Tarzı gündem oldu

‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ galasında Serenay Sarıkaya rüzgarı! Tarzı gündem oldu
Bir sigara grubuna daha zam!

Bir sigara grubuna daha zam!
TEM Otoyolu’nda TIR alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda TIR alev alev yandı