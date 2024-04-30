Yolda yürüyenleri korkutup saldırdılar... Gözaltına alındılar!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen gençleri korkutup içlerinden birini darbeden 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:44
Yolda yürüyenleri korkutup saldırdılar... Gözaltına alındılar!
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Olay, önceki gün İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’ndeki bir otoparkta meydana geldi. Yolda yürüyen bir grup genç, yanlarına yaklaştıkları gençlere bağırıp, üzerlerine yürüyerek ve korkutarak onlara küfretti.

Ardından karşı gruptaki gençlerden birini darbedip kovalayan şüpheliler, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüde o sırada sokaktan geçen bir kadın ve çocuğun da panik yaşadığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ.’yi gözaltına aldı.

 


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