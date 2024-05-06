Hasta yakını ambulansa kürekle saldırdı: Hamile sağlık çalışanı yaralandı!

Adana'nın Kozan ilçesinde hasta yakını Y.A., "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldırdığı ambulansın camlarını kırdı. Saldırıda hamile olduğu öğrenilen sağlık çalışanı, kırılan cam parçaları ile yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 07:43
Hasta yakını ambulansa kürekle saldırdı: Hamile sağlık çalışanı yaralandı!
Abone Ol google-news

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. Gelen ihbar üzerine hastaya müdahaleye giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı.

İddiaya göre, "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran hasta yakını Y.A., ambulansın camlarını kırdı. Saldırı sırasında ambulanstaki hamile bir sağlık çalışanı, gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı.

Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, tedaviye alındı. Öte yandan sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.A. hakkında şikayette bulundu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Adana haberleri Ambulans haberleri saldırı haberleri

İlgili Haberler

Ankara’da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı

Ankara’da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı
İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı

İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı
Fransız siyasetçi Zemmour'a yumurta saldırısı

Fransız siyasetçi Zemmour'a yumurta saldırısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF’den seçim tarihi için yeni açıklama!

TFF’den seçim tarihi için yeni açıklama!
100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Eski Trabzonspor başkanının oğlu trafik kazası yaptı!

Eski Trabzonspor başkanının oğlu trafik kazası yaptı!
Son Dakika... 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı

Son Dakika... 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı
Erciyes’e mayıs ayında kar yağdı!

Erciyes’e mayıs ayında kar yağdı!
İki muhtar adayı da birbirini şikâyet etti: Trabzon'da ilginç seçim kararı

İki muhtar adayı da birbirini şikâyet etti: Trabzon'da ilginç seçim kararı
İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu!

İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu!