Hasta yakını ambulansa kürekle saldırdı: Hamile sağlık çalışanı yaralandı!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 07:43

Güncelleme: 06.05.2024 - 07:43

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. Gelen ihbar üzerine hastaya müdahaleye giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı.

İddiaya göre, "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran hasta yakını Y.A., ambulansın camlarını kırdı. Saldırı sırasında ambulanstaki hamile bir sağlık çalışanı, gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı.

Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, tedaviye alındı. Öte yandan sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.A. hakkında şikayette bulundu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.