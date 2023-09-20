'Haraç' alamadığı esnafı öldürmüştü... Cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı!

Adana'da, cep telefonu satan Suriye uyruklu Ahmed Madarati'nin, haraç vermeyi reddetmesi üzerine öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elinde av tüfeğiyle Madarati'nin peşinden koşup işyerine ateş ettiği anlar görüntülenen cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:27
'Haraç' alamadığı esnafı öldürmüştü... Cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı!
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi’nde 18 Eylül'de saat 15.00 sıralarında dehşet verici bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati'nin (30) işyerine gelen kimliği belirsiz kişi, haraç istedi. Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi. Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, çıktığı işyerine av tüfeğiyle geri geldi.

Şüphelinin, Madarati'ye doğrultup tetiğe bastığı silah tutukluk yaptı. Madarati ara sokağa kaçtı. Şüpheli, takip ettiği Madarati'yi sokak ortasında vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Madarati, hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin işyerine av tüfeğiyle geldiği ve Madarati'nin kaçtığı anlar yer aldı. Şüphelinin önce Madarati'nin peşinden koştuğu ve cinayetin ardından geri dönüp işyerine 2 el ateş ettiği anlar da kayda yansıdı. Polis ekiplerinin, cinayet şüphelisinin kimliğinin saptanıp yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


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