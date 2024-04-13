Haraç vermeyi reddeden kişinin evine silahlı saldırı!
Esenyurt’ta haraç vermeyi reddeden bir yurttaşın evine silahlı saldırı düzenlendi.
Haraç vermeyi reddeden yurttaşın bir hafta içinde iki kez dükkanı kurşunlandı.
'Can Dalton' isimli silahlı çetenin yaptığı iddia edilen saldırıların bir yenisi de gece saatlerinde yaşandı.
İşyeri sahibinin Avcılar Firuzköy’de bulunan evine araçla gelen şahıslar bu sefer otomatik silahla evine saldırı düzenledi.
Yaşanan o saldırıya ait ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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