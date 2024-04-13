Haraç vermeyi reddeden kişinin evine silahlı saldırı!

Esenyurt’ta haraç vermeyi reddeden bir yurttaşın evine silahlı saldırı düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:28
Haraç vermeyi reddeden kişinin evine silahlı saldırı!
Abone Ol google-news

Haraç vermeyi reddeden yurttaşın bir hafta içinde iki kez dükkanı kurşunlandı.

'Can Dalton' isimli silahlı çetenin yaptığı iddia edilen saldırıların bir yenisi de gece saatlerinde yaşandı.

İşyeri sahibinin Avcılar Firuzköy’de bulunan evine araçla gelen şahıslar bu sefer otomatik silahla evine saldırı düzenledi.

Yaşanan o saldırıya ait ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Esenyurt haberleri haraç haberleri silahlı saldırı haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

Haraç çetesine operasyon... 4 şüpheli tutuklandı!

Haraç çetesine operasyon... 4 şüpheli tutuklandı!
Bağcılar'da 'haraç' dehşeti: 'Biz Güneşli'nin çetesiyiz' diye bağırdılar

Bağcılar'da 'haraç' dehşeti: 'Biz Güneşli'nin çetesiyiz' diye bağırdılar
CHP'li Ömer Fethi Gürer özelleştirmeleri Bakana sordu: Kamu varlıkları haraç mezat... 845 taşınmazı özelleştirdiler!

CHP'li Ömer Fethi Gürer özelleştirmeleri Bakana sordu: Kamu varlıkları haraç mezat... 845 taşınmazı özelleştirdiler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pazarcıydı, milyarder oldu... İdama mahkum edildi!

Pazarcıydı, milyarder oldu... İdama mahkum edildi!
Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Ünlü döner zincirinde skandal görüntüler: İçinden çıkanlar şoke etti...

Ünlü döner zincirinde skandal görüntüler: İçinden çıkanlar şoke etti...
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Meral Akşener’den YSK’ya tepki: ‘Hırsızların masasına haram olarak sundu’

Meral Akşener’den YSK’ya tepki: ‘Hırsızların masasına haram olarak sundu’
Moda dünyasının değerli ismi Roberto Cavalli hayatını kaybetti

Moda dünyasının değerli ismi Roberto Cavalli hayatını kaybetti
İsrail eyleminde eylemciye tokat atmıştı... O komiserle ilgili karar verildi

İsrail eyleminde eylemciye tokat atmıştı... O komiserle ilgili karar verildi
Survivor’da kavga krizi: Ogeday ve Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Survivor’da kavga krizi: Ogeday ve Yunus Emre diskalifiye mi olacak?