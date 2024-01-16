Hareketsiz bulundu, uyandırılınca 'Ben ölmedim mi?' dedi

Antalya'da işyerinde hareketsiz yatan Erol M., kendisini uyandıran sağlık ekibine, "Ben ölmedim mi?" dedi.

DHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:13
Hareketsiz bulundu, uyandırılınca 'Ben ölmedim mi?' dedi
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Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 164'üncü Sokak'ta meydana geldi. Dükkanda hareketsiz yatan Erol M.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, işletmenin kapısını levyeyle açtı. İçeri giren sağlık ekibi, hareketsiz yatan Erol M.'nin nabzını kontrol edip yattığı yerden kaldırdı.

Sağlık ekibini karşısında gören Erol M., "Ben ölmedim mi ya?" diye tepki verdi. Sağlıkçılar ise "Ölmedin, ölmedin" karşılığını verdi.

Durumunun iyi ancak alkollü olduğu tespit edilen Erol M., ekiplere teşekkür etti. Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulunan sağlık ekibi işyerinden ayrıldı.


Antalya işyeri sağlık ekibi

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