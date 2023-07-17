Harita mühendisi Kenan Kantarcı: Antakya diye bir yer artık yok

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 04:58

Depremlerin üzerinden 5 ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın bölgedeki yurttaşlar temiz su, barınma ve sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çekiyor. Bölgede çalışma yürüten bilim insanları ise yaptıkları çalışmalarla depremin yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.

Depremden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin olumsuz etkisi harita mühendisleri tarafından “kuş bakışı” olarak görüntülendi.

(Deprem Öncesi)

Söz konusu fotoğraflarda Antakya’nın depremden önceki ve sonraki halini görmek mümkün. Harita mühendisi Kenan Kantarcı, söz konusu fotoğrafları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kantarcı, “Antakya Merkez bölgesinde yaklaşık 300 hektarlık bir alanda şu an ayakta duran ev sayısı yok denecek kadar az. Gece olduğunda Antakya’daki evlerin hiçbirinde ışık yanmıyor” diye konuştu.

(Deprem Sonrası)

‘EVLERDE KİMSE YAŞAMIYOR’

“Antakya diye bir yer artık yok” ifadeleriyle depremin yıkıcı etkisini gözler önüne seren Kantarcı, “Bazı evler yukarıdan sağlam görünse de şu an o evlerde kimse yaşamıyor” ifadelerini kullandı.